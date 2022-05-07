34 Termik Santral ve 606 Madene Karşı Açılan Dava İçin Guinness Başvurusu - Son Dakika
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34 Termik Santral ve 606 Madene Karşı Açılan Dava İçin Guinness Başvurusu

07.05.2022 11:36

Çevreci Avukat İsmail Hakkı Atal, Türkiye’deki 34 termik santralin kapatılması ve 606 maden sahası ihalesinin iptali istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde açılan davayla ilgili olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu. Atal, “Belki de dünya tarihinde ilk defa bu kadar çok kirletici, yok edici tesisin davasının görüldüğü ilk mahkeme, ilk ülke ve bu davaları da üstlenen belki de ilk avukat biz olduk” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

Çevreci Avukat İsmail Hakkı Atal, Türkiye'deki 34 termik santralin kapatılması ve 606 maden sahası ihalesinin iptali istemiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Atal, "Belki de dünya tarihinde ilk defa bu kadar çok kirletici, yok edici tesisin davasının görüldüğü ilk mahkeme, ilk ülke ve bu davaları da üstlenen belki de ilk avukat biz olduk" dedi.

Çevre örgütlerinin Türkiye'deki 34 termik santralin kapatılması ve 606 maden sahası ihalesinin iptali istemiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 11. İdare Mahkemesi'nde açtığı dava, 17 Mart 2022 tarihinde görülmüştü. Çevre örgütlerinin Avukatı İsmail Hakkı Atal, bu davanın dünyada bir ilk olduğunu belirterek, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Atal, Türkiye'de ekolojik yıkım politikalarına dikkati çekmek için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını belirterek, "Belki de dünya tarihinde ilk defa bu kadar çok kirletici, yok edici tesisin davasının görüldüğü ilk mahkeme, ilk ülke ve bu davaları da üstlenen belki de ilk avukat biz olduk" dedi.

Atal, bu termik santral ve maden sahalarının zararlarının koronavirüs sürecinde de görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye toprakları ve halkı gezegen tarihindeki en yıkıcı ekolojik saldırıyla-maden termik şirketlerinin eko kırım faaliyetleriyle karşı karşıyadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun cahil yöneticileri iklim değişikliğinin ve kanser hastalığının sebebi olan termik santrallerle Türkiye'yi donattıktan sonra koronavirüs salgını oldu ve termiklerden çıkan partikül madde kirliliği olan bölgelerde koronavirüs vaka sayısının 9 kat fazla, koronavirüs ölümlerinin de 3 kat fazla olduğu ortaya çıktı."

34 Termik Santral ve 606 Madene Karşı Açılan Dava İçin Guinness Başvurusu
34 Termik Santral ve 606 Madene Karşı Açılan Dava İçin Guinness Başvurusu
34 Termik Santral ve 606 Madene Karşı Açılan Dava İçin Guinness Başvurusu
34 Termik Santral ve 606 Madene Karşı Açılan Dava İçin Guinness Başvurusu

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Guinness Rekorlar Kitabı, Türkiye, Simurg, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 34 Termik Santral ve 606 Madene Karşı Açılan Dava İçin Guinness Başvurusu - Son Dakika


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