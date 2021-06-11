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35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü - Son Dakika

35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü

11.06.2021 13:25

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinin camına astığı yazı ile görenleri şaşkına çevirdi. Otuz beş kez maske cezası yediği bilinen Cinbir, maskenin virüslerden koruduğuna dair bilimsel veri sunabilene; bir ay boyunca yemeği bedava yedireceğini açıkladı.

Tüm dünya ve Türkiye yeni tip korona virüs ile mücadele ederken Çaycuma ilçesinde esnaflık yapan Erkan Cinbir hakkında tam 35 kez maske kullanmamaktan idari para cezası uygulandı. Önceki günlerde Cinbir'in müşteri kabul etmemesi gerektiği halde müşteriye yemek yedirdiği gerekçesiyle işyerine de 15 günlük kapatma cezası uygulandı.

"KENDİ AİLEME VE ÇOCUKLARIMA DAHİ TAKTIRMADIM"

Bir buçuk yıldır vermiş olduğum mücadeleyi artık herkesin bildiğini söyleyen Cinbir, "Mücadelem kaldığı yerden devam ediyor, asla vazgeçmeyeceğim. Ben iddiamın arkasındayım eğer verebilecek cevapları varsa beni de bilgilendirsinler. Mücadelemin başından itibaren hiçbir zaman maske takmadım ve sonuna kadar da arkasındayım. Ayrıca maske petrol türevi maddeden üretildiği için hiç kimseye de önermedim. Kendi aileme ve çocuklarıma dahi taktırmadım. Verebilecek cevapları varsa biz herkesi bekliyoruz" dedi.

35 kez maske cezası yiyen vatandaş, astığı yazı ile şaşkına çevirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Cinbir, "Lütfen her şeyi bir an önce normale çevirin. İnsanlar kaldıkları yerden hayatlarına devam etsin. Kimse intihar etmesin. Ailesine bakıp, geçimlerini sağlasın. Biz bunun derdindeyiz. Eski, yeni diye hayatımıza bir şeyler koymaya çalışıyorlar biz bunu da kabul etmiyoruz. Eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Yeni rekorları kırdık. Kırmaya da devam etmek istiyoruz. Ama artık polisler gelip ceza yazmıyorlar. Toplamda 35 tane yazılmış cezam oldu. Biraz daha cezalarım çoğalınca toptan itirazımı yapacağım" şeklinde konuştu.

35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü

Recep Tayyip Erdoğan, Para Cezası, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü - Son Dakika


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