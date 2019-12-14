35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi

7 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Sürdürülen teknik çalışmanın ardından aracın plakasını belirleyen ekipler, hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 70 paket halinde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.S. emniyete götürüldü.

35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı

Son Dakika Haberleri
21:10 Libya ile yapılan askeri anlaşma TBMM Komisyonu'nda - Son Dakika
21:08 HES'te suya düşmek üzere olan kedi yavrusunu teknisyen kurtardı - Son Dakika
21:05 Kayıp balıkçı için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
21:05 İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika
21:05 Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası 3 ölü - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:10:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]