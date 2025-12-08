35 yıldır aynı hastalıkla mücadele ediyor! Bacağının ağırlığı 100 kiloya kadar çıktı - Son Dakika
35 yıldır aynı hastalıkla mücadele ediyor! Bacağının ağırlığı 100 kiloya kadar çıktı

35 yıldır aynı hastalıkla mücadele ediyor! Bacağının ağırlığı 100 kiloya kadar çıktı
08.12.2025 23:17
35 yıldır aynı hastalıkla mücadele ediyor! Bacağının ağırlığı 100 kiloya kadar çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Cennet Karabacak, 35 yıl boyunca fil hastalığı ile savaştı. Son tedavi ile 100 kilo ağırlığına kadar ulaşan bacağı 50 kiloya kadar düştü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki kadın, 35 yıldır fil hastalığıyla mücadele ediyor. Son zamanlarda yapılan tedavilerle bacağı 100 kilogramdan 50 kilograma düşen kadın destek istedi.

İlçeye bağlı İnköy Mahallesi'nde oturan evli ve 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Cennet Karabacak, 19 yaşında yakalandığı fil hastalığıyla mücadele ediyor. Yıllarca tedavi için uğraşan Karabacak, son olarak İstanbul'da özel bir sağlık merkezine gitti.

BACAĞININ AĞIRLIĞI 100 KİLODAN 50 KİLOYA DÜŞTÜ

Buradaki 2 aylık tedaviyle 205 kilogram olan kilosu 145 kilograma kadar düşen Karabacak'ın 100 kilogram olan bacağının ağırlığı da 50 kilograma kadar düştü. Kısa sürede toplam 60 kilogram veren Karabacak'ın tedavisinin uzun sürmesi ve yüksek maliyeti aileyi zor durumda bıraktı.

TEDAVİSİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Maddi imkansızlıklar nedeniyle Cennet Karabacak'ın tedavisi neredeyse durma noktasına geldi. Aile çareyi köydeki arazilerinden birini satarak bulmaya çalıştı ancak elde edilen gelir tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi.

Zor durumda kalan Cennet Karabacak, "Fil hastalığını 35 senedir çekiyorum. Mersin ve Tarsus'ta bir tedavi bulamadım. İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyorum" diyerek destek istedi.

Karabacak, bulunacak maddi destekle tedavinin tamamlanabileceğini ve yıllar sonra yeniden yürüyebilme umudunun olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 35 yıldır aynı hastalıkla mücadele ediyor! Bacağının ağırlığı 100 kiloya kadar çıktı - Son Dakika

