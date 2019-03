350 Milyon Fidan Toprakla Buluşacak

ERDAL TÜRKOĞLU - Türkiye genelinde bu yıl 350 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Orman Genel Müdürlüğü , ağaç yetiştirme sahalarındaki fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyor.Genel Müdürlük, çınar, çam, meşe ve selvi gibi orman türlerinin yanı sıra köylüye gelir getirmesi için aralarında badem, lavanta, ceviz, keçi boynuzu, defne ve biberiyenin de olduğu toplam 63 çeşit fidanı toprakla buluşturuyor. Hatay 'daki ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında kurumlarınca 358 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlattı.Bunun çok iyi bir sayı olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu fidanları kendimiz üretip dikimini gerçekleştirdik. Bunu Anadolu'nun her ilinde, her beldesinde gerçekleştirdik. Bu yıl içerisinde de 350 milyonun üzerinde fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışması yapacağız. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde gerçekleştiriyoruz. Gönlümüz daha çok fidan dikmek istiyor. İmkanlar çerçevesinde bu sayı önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır." ifadesini kullandı.Orman ağaçlandırmalarının bir kısmını o bölgedeki ağaç türlerinin aynısından yaptıklarını anlatan Mehmet Çelik, bunun yanında gelir getirici türde ağaçlandırma çalışmaları olduğunu da dile getirdi."Köylümüzün köylerden ayrılmasını istemiyoruz"Çelik, insanların gelirlerini artırmak adına ne yapılabileceği konusunda ön araştırma yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:"Örneğin Hatay Kırıkhan 'daki dağ köylerinde zeytin ve fıstık çamı gibi ürünler olur. Bu şekilde bölgenin şartlarına göre ekilecek fidan türünü tespit edip ağaçlandırma faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Özellikle köylerimizin yakınlarındaki bozuk orman alanlarına gelir getirici türden ürünleri ekerek, köylülerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. İnsanlar bundan faydalansın ki hem korusun hem de gelirini toplasınlar. O yörede insanlarımızın yaşantılarını sürdürmelerini istiyoruz. Yani köylümüzün köylerden ayrılmasını istemiyoruz. Bunun için de köylülerimizin gelirlerini artırmamız gerekir. Kendi diktiğimiz fidanların meyvelerini yiyoruz."Yanan orman alanlarındaki çalışmalara da değinen Mehmet Çelik, "Kara yolu kenarlarına 'Osmanlı çınarı' adı verilen Anadolu çınarı fidanı dikiyoruz. Her dört metrede bir yolun iki tarafına da dikilen bu fidanlarımız hem güzel bir görüntü sağlayacak hem de çevre yeşillenmiş olacak." diye konuştu.