3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar

17.05.2022 13:31

3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar Sivas Turizm Derneğinin gerçekleştirdiği etkinlikle yaklaşık 50 kişilik bir grup 3500 yıl önceki heyecanla güneşin batışını izleyerek tarihe yolculuk yaptılarSİVAS Sivas Turizm Derneğinin gerçekleştirdiği etkinlikle yaklaşık 50...

3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar

Sivas Turizm Derneğinin gerçekleştirdiği etkinlikle yaklaşık 50 kişilik bir grup 3500 yıl önceki heyecanla güneşin batışını izleyerek tarihe yolculuk yaptılar

SİVAS Sivas Turizm Derneğinin gerçekleştirdiği etkinlikle yaklaşık 50 kişilik bir grup 3500 yıl önceki heyecanla güneşin batışını izleyerek tarihe yolculuk yaptılar.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan Hititler'e ait Sarissa antik kendi yakınlarındaki "Suppitassu" Kral Gölü tarih ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Sivas Turizm Derneği'nin öncülüğünde; akademisyenler, yazarlar, bilim insanları, gazeteciler, eğitimciler, öğrenciler, doğaseverler ve Sivil Toplum temsilcilerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir grup, 1900 rakımda bulunan "suppitassu" Kral Gölü veya Hititler'in kutsal gölü olarak adlandırılan bölgede 3500 yıl önceki heyecanı yaşayarak hep birlikte günbatımını izledi.

3500 yıl öncesine yolculuk

Sivas Turizm Derneği Başkanı Gazeteci Hakan Bakar, 3500 yıl önceki heyecanla güneşin batışını tarihe yolculuk yaparak izlediklerini, çeşitli ritüeller eşliğinde güneşin batışını izlemenin keyfini hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek gerçekleşen etkinlik hakkında şu ifadelere yer verdi. "Bizler Sivas Turizm Derneği olarak bu değerin bütün dünyaya duyurulup turizme kazandırılması yönünde bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Bu yönde Sivas turizmine katkı sağlamak adına, 3500 yıl önce Hitit Krallarının baharı karşıladıkları yer olan Altınyayla, Deliilyas Beldesi sınırları içerisinde bulunan, Suppitassu, Kral Gölü veya arınma havuzu olarak bilinen gölün etrafında hep bir araya geldik. Hititler döneminden bu güne gelen kralın 3500 yıl önce halkı ile birlikte baharın gelişini çeşitli ritüeller eşliğinde güneşin batışını izleyerek günün ışıkları ile arınma havuzu olarak bilinen havuza girip arınarak yeni doğan günü temiz bir şekilde karşıladıkları tahmin edilmekte. Suppitassu kral veya arınma havuzu olarak bilinen havuzda yıkanan halk bahar ile birlikte bolluk ve bereketinde gelmesi yönünde doğanın uyanışını bu yapılan etkinlik ile karşıladıkları bilinmekte. Bizlerde Sivas Turizm Derneği olarak katılımcılar ile birlikte ney, saz, bendir ve ağız kopuzu gibi enstrümanlar ile çeşitli ritüeller yaparak o gün yaşananların bir benzerini burada güneşin batışını izleyerek 3500 yıl öncesindeki heyecanı tarihe yolculuk yaparak hep birlikte yaşatalım istedik"

"Etkinliklerle bilinirliliği artacak"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, "Tanıtıma ihtiyacı olan bir yer. Sizin aracılığınızla bu bölge bilinirlik durumunu arttıracağı kanaatindeyim. Burası geçmişi Hititlere dayanan kralın yazlığı diyebileceğimiz bir göl kenarı. Türkiye'de birçok yerde güneşin doğuşunu izlemek için birçok ilgi çeken yer var. Burasıda sizin yaptığınız etkinlikte de belirttiğiniz gibi güneşin batışını izlemek için ideal bir tarihi bölge. Eğer bu yönde tanıtımlar artarsa, burada güneşin batışını izlemek anlamında turizm mekanı olarak güzel bir yer kazandırılmış olur. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Hitit kralları her yıl konaklamış

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Ümit Çayır, Hitit krallarının bahar ve yaz dönemini bu bölgede geçirdiklerini belirtip, "Ben bu bölgeye gelmemiştim ama Sarissa kentine gelmiştim. Bu bölge çok geçmiş dönemler için çok önemli bir merkez. Hitit döneminde burası dinsel aktivitelerini gerçekleştirdikleri kutsal bir özel alan olarak geçiyor. Yazılı belgelerden de buranın adı bilinmekte. Aynı zamanda Hititler döneminde Sarissa dağları olarak geçiyor burası. Aşağıda yer alan Sarissa kentine yakın bir bölge. Yine yazıl belgelerde kralın başkentteki Boğazkale ve hattuşa'da ki büyük kralın her ilkbaharda buraya gelerek bizzat katılarak bu bölgedeki törenlere katılması anlatılıyor. Büyük kral her bahar bayramında aşağıda bulunan Sarissa antik kente uğramadan ilk buraya geliyor. Huvaşi taşı olarak adlandırılan bir taşın etrafında doğayı takip etmek adına bu bölgede bir tören yaptıkları bilinmekte." Dedi.

Etkinliğe katılan katılımcılar, hep birlikte 3500 yıl önce kralın halkı ile birlikte güneşin batışını, günbatımını 3500 yıl önceki heyecanla keyifli bir şekilde izlediler.

3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar
3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar
3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar
3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar

YORUMLAR
500
Şarkışla'da kermes düzenlendi Şarkışla'da kermes düzenlendi Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla vedalaştı Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla vedalaştı Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'de defnedildi Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'de defnedildi
Kaynak: İHA

Altınyayla, Hititler, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:42:43. #1.11#
SON DAKİKA: 3500 yıl önceki heyecanı yaşamak için tarihe yolculuk yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement