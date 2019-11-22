Son Dakika Haberleri: 39. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı
Son Dakika Magazin 39. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika Magazin

39. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı

6 saat önce

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "39. İstanbul Film Festivali", 10-21 Nisan 2020'de gerçekleşecek.

39. İstanbul Film Festivali için geri sayım başladı, System.String[]

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "39. İstanbul Film Festivali", 10-21 Nisan 2020'de gerçekleşecek.


"Sinema haftası" olarak 1982'de başlayan festivalin başvuruları başladı. Başvuruların yalnızca internet üzerinden yapılacağı festivale ilişkin detaylı bilgi için "http://film.iksv.org" adresinden bilgi alınabilecek.


Uluslararası Yarışma ve Sinemada İnsan Hakları Yarışması'nın da yer aldığı festivalin Türkiye sineması bölümündeki filmler, "Ulusal Yarışma", "Ulusal Belgesel Yarışması" ve "Ulusal Kısa Film Yarışması" başlıklarında izleyiciyle buluşacak.


Festivalde "Ulusal Yarışma Altın Lale Ödülü"nü alan yapım ayrıca 200 bin lira ile ödüllendirilecek.


Ulusal Yarışmada, festivalin kurucularından Onat Kutlar adına "Jüri Özel Ödülü", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Müzik" dallarında ödül takdim edilecek.


Genç yaşta hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman adına "En İyi İlk Film Ödülü"nün de verildiği festivale 24 Ocak 2020'ye kadar başvuru yapılabilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Film Festivali, İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:03 
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