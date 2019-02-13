Son Dakika Haberleri: 39 Türk Firması Organik Ürünlerini Dünyaya Tanıttı

39 Türk Firması Organik Ürünlerini Dünyaya Tanıttı

6 saat önce

ALMANYA'nın Nürnberg kentinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen Biofach 2019 Organik Ürünler Fuarı, tüm dünyadan organik üreten firmaları buluşturdu.

39 Türk Firması Organik Ürünlerini Dünyaya Tanıttı, System.String[]
ALMANYA'nın Nürnberg kentinde bu yıl 30'ncusu düzenlenen Biofach 2019 Organik Ürünler Fuarı, tüm dünyadan organik üreten firmaları buluşturdu. Dünyanın en büyük organik ürünler fuarlarından kabul edilen Biofach 2019'a Türkiye'den de 21'i Ege İhracatcılar Birliği bünyesinde olmak üzere 39 firma katıldı.

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, fuara katılan Türk firmalarının standlarını tek tek ziyaret etti.

ORGANİK ÜRÜN İHRACATI 250 MİLYON DOLAR

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yadımcısı Murat Ödül ile Tarım İhracatçıları adına konuşan Cahit Doğan Yağcı, organik ürün olarak yıllık ihracatın 250 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Hububat, bakkaliyat ve yağlı tohumlarda rakamın 6.5 milyar, yaş sebze ve meyvede 2.3 milyar, kuru meyvede 1.4 milyar, zeytin ve zeytinyağı ihracatının ise 400 milyon dolar olduğuna dikkati çektiler.

TÜRKİYE'DE ORGANİK TARIM

Türk firmaları fuarda başta organik kuru incir, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, fıstık, badem, kuru domates ve domates konsantresi, konserve ve salamura meyve, sebze, baharat, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, meyve suları ve konsantreleri, dondurulmuş sebze ve meyve ürünlerini sergiledi. Fuar kapsamında NCC Mitte 1. Kat, Maibach salonunda Türkiye'de Organik Tarım konferansı düzenlenecek. 16 Şubat saat 09.00'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş'ın da katılacağı konferansın açılışını Başkonsolos Yavuz Kül yapacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek

Netflix, Hababam Sınıfı'nın Film Müziğini, Dizi Tanıtımında Kullandı Demirören Medya Grubunda Üst Düzey Ayrılık!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 39 Türk Firması Organik Ürünlerini Dünyaya Tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]