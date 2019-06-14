4 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti
1 saat önce
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz (26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
BATMAN'ın Kozluk
ilçesinde çiftçi Serdar Yılmaz
(26), tartıştığı 4 aylık hamile eşi Melek Yılmaz
'ı (25) av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Gençkadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş edek intihar etti.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri otopsi için Batman
Bölge Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Jandarma
ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
- Batman
Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu
Gelinin annesini öldürüp, babasını yaralamışlardı! Şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı
Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti
Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada