4 bin 500 öğretmen 4 bin 500 aileye konuk oldu

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan eğitim seferberliği kapsamında 4 bin 500 öğretmen aynı anda 4 bin 500 ailenin kapısını çaldı, evlere konuk oldu.

İl merkezinin yanı sıra Kurtalan, Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Öğretmenler, ziyaret ettikleri evlerde velilerle sohbet ederek, öğrencilerin eğitim durumları hakkında ailelerle bilgi alışverişinde bulundu, eğitimde başarının önündeki engellerin kaldırılması için sorunlar tespit edildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik de proje kapsamında Yeni Mahalle'de 3'ü engelli 4 çocuklu Timurtaş ailesinin misafiri oldu.

Aile ile görüşen Vali Atik, engelli çocukların tedavileri için eve doktor çağırdı. 80. Yıl Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki bedensel engelli ve Galatasaray taraftarı Murat Timurtaş'ı Galatasaray-Alanyaspor maçına göndereceğini belirten Atik, çocuklarının tedavilerini daha rahat yapması için de baba Sadık Timurtaş'a iş sözü verdi.

Eğitim seferberliği hakkında gazetecilere bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, eğitimin kalitesinin artırılması için il genelinde büyük bir eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi.

4 bin 500 öğretmenin aynı anda 4 bin 500 ailenin kapısını çalarak öğrenci ve aileleriyle buluşmasının gerçekleştirildiğini anlatan Edip, şunları söyledi:

"Amacımız okul ile veli iş birliğini güçlendirmek ve bunun farkındalığını oluşturmaktı. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü camiası başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizle bu çalışmayı gerçekleştirdik. Merkez ve tüm ilçelerde aynı anda evlere ziyaretler yapıldı. Her evde bir öğretmenimiz var. Velilerin okula aidiyet duyusunu artırmak, öğrencilerin kendi öğretmenlerini evde görmesini sağlamak, velinin öğrencinin ders durumunu bizzat öğretmenden dinlemesini istedik."

Rehber öğretmeni Fatma Nur Erdemci de bu tür çalışmaların eğitime büyük katkı sağladığını kaydetti.

Vali Atik'i evinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten anne Fehime Timurtaş da "Valimiz Ali Fuat Atik ve Milli Eğitim yetkilileri evimizi ziyaret etti. Hem çocuklarımızın okuldaki durumunu öğrendik hem de Vali Atik, eşime bir iş sözü verdi. Vali Atik'in eşi Fulya Atik Hanımefendi de çocuklarıma oyuncak hediye etti. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.