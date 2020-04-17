4 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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4 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
6 saat önce
Manisa'nın Selendi ilçesinde 4 gündür kayıp olan 71 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Sezer, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.
Manisa'nın Selendi ilçesinde 4 gündür kayıp olan 71 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Sezer, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.
Selendi'nin Karşıova Mahallesi'ndeki evinden 13 Nisan'da ayrılan 71 yaşındaki Mustafa Sezer'in eşi Hasibe Sezer, eşinin kayıp olduğunu bildirmesinin ardından emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşan bir ekip kurularak arama köpeği ve drone yardımıyla çalışmalara başlandı. Arama çalışmaları sonucu yaşlı adam bugün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kınık Mahallesi Hacımusalar Göktoprak mevkiinde çam ormanlığında polis ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Mustafa Sezer polis ekiplerince Selendi ilçe Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilerek evine götürüldü. Ailesine teslim edilen Sezer'in daha önce de iki defa kaybolduğu ve yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:38 Kaynak: İHA
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