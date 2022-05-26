4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)

ADANA'DA TATBİKATA 60 ARAÇ VE 300 PERSONEL KATILDI

Adana'da, Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde yapılan tatbikata AFAD, UMKE, Jandarma, İtfaiye, Orman, Sağlık, kurtarma ekipleri, yerel yönetimlerden 60 araç ve 300 personel katıldı. Senorya gereği, Bekirli Mevkisi'ndeki ormandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgedeki Eskimantaş İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar da jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin de icra edildiği tatbikat vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Adana AFAD Meteoroloji Mühendisi Erkunt Maviş, tatbikat hakkında bilgi verdi. Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),