4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2) - Son Dakika
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4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)

26.05.2022 16:57
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)

ADANA'DA TATBİKATA 60 ARAÇ VE 300 PERSONEL KATILDIAdana'da, Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde yapılan tatbikata AFAD, UMKE, Jandarma, İtfaiye, Orman, Sağlık, kurtarma ekipleri, yerel yönetimlerden 60 araç ve 300 personel katıldı.

ADANA'DA TATBİKATA 60 ARAÇ VE 300 PERSONEL KATILDI

Adana'da, Kozan ilçesine bağlı Eskimantaş Mahallesi'nde yapılan tatbikata AFAD, UMKE, Jandarma, İtfaiye, Orman, Sağlık, kurtarma ekipleri, yerel yönetimlerden 60 araç ve 300 personel katıldı. Senorya gereği, Bekirli Mevkisi'ndeki ormandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgedeki Eskimantaş İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar da jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin de icra edildiği tatbikat vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Adana AFAD Meteoroloji Mühendisi Erkunt Maviş, tatbikat hakkında bilgi verdi. Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),


4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2)
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Kaynak: DHA

Jandarma, Tragger, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (2) - Son Dakika
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