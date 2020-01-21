4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

6 saat önce

SİİRT merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

SİİRT merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Siirt merkezli Bingöl, Yalova, Konya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler  sorguya alınırken, aranan 1 kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.


Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
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