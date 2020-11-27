4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

27 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa merkezli 4 ilde, telefonla rastgele aradıkları kişilere kendilerini polis, savcı gibi tanıtarak terör örgütü PKK ve FETÖ'yle bağlantılarının olduğunu söyleyip 3 ayda vatandaşlardan 26 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sabah adliyeye sevk edilen 27 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.