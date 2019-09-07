"4. Kadıköy Plak Günleri" başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kadıköy Plak Günleri başladı.

Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşen Kadıköy Plak Günleri'nin bu yılki onur konuğu analog müziğin önemli temsilcilerinden Moğollar grubunun kurucuları arasında yer alan Cahit Berkay oldu.

Plakseverleri bir araya getirmek ve İstanbul'un müzik kültürü hakkında konuşmak üzere düzenlenen etkinlikte, Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinden 40'a yakın plakçı stant açtı.

Plak koleksiyoncularıyla plak müdavimlerini buluşturmayı planlayan iki gün sürecek etkinlikte, söyleşi ve plak okuma etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş ve Fikret Kızılok gibi isimlerin anıldığı etkinlikte bu sene ise "Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan" dizelerinin bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un eserleri çalınacak.

Cahit Berkay'dan analog müzik hakkında söyleşi

4. Kadıköy Plak Günleri programında bugün saat 15.00'te Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray ve Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas söyleşisi ve 8 Eylül Pazar ise saat 13.00'te "Agop Çekmen'den Plak Hikayeleri" adlı söyleşi yer alıyor. Öte yandan iki gün boyunca etkinlikte, Cünort, Ertan Kurt, Volkan Judocu, Kornelia Binicewicz DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturulması planlanıyor.

Bu yılın onur konuğu Cahit Berkay, 8 Eylül Pazar günü saat 18.00'de "Cahit Berkay ile Analog Anılar" isimli söyleşide, analog müzikten dijital müziğe geçiş sürecini, müzik yolculuğunu ve anılarını anlatacak.