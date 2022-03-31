4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

31.03.2022 00:55

Edirne'de yaşanan 4 kişilik aile katliamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Köye hiç gitmediğini ve olayla hiç ilgisinin olmadığını ifade etmesine karşılık, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın Elmalı köyüne uğradığı öğrenildi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde ateşli silahlar ile öldürülen 4 kişilik ailenin failerinin bulunmasına yönelik yapılan çalışmada 2 şüpheli tespit edilmişti. Şüphelilerden biri olayın yaşandığı köyde diğeri ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanmıştı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahsın Çorlu ilçesindeki evinde yapılan aramalarda kanlı bez ve 2 silah ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden B.E. tutuklandı. Tutuklanan şüpheli sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkemeye çıkarılan şahıs, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, köye hiç gitmediğini ve olayla hiç ilgisinin olmadığını ifade etmesine karşılık, yapılan araştırmalar sonucunda şahsın Elmalı köyüne uğradığı öğrenildi. Ayrıca olay günü B.E.'nin motosiklet ile Uzunköprü ilçesinden Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine giderken görüldüğü öğrenildi.

4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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00:55 4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
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SON DAKİKA: 4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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