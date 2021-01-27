- 4 kişilik aile soba gazından zehirlendi - Son Dakika

- 4 kişilik aile soba gazından zehirlendi

UŞAK - Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk ve annelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İddialara göre olay Uşak'ın Dikilitaş Mahallesine bağlı Yıldız Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Havaların eksi derecelere kadar düştüğü Uşak'ta şiddetli esen rüzgar karbonmonoksit gazı zehirlenmesine neden oldu. 4 kişilik aile gece yaktıkları kömür sobasından sızan gazdan etkilendi. Anne H.D. (35), sabah kalktığı sırada evdeki gaz kokusunu fark etti ve 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gazdan etkilenen anne H.D., ve çocukları A.K. ve N.K. (3)' kentteki hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anne ve çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.