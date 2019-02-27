Son Dakika Haberleri: 4 Köyde 32 Eve Girip, Hayvan Çanı Dahil Ne Varsa Çaldılar

4 Köyde 32 Eve Girip, Hayvan Çanı Dahil Ne Varsa Çaldılar

1 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı 4 köyde toplam 32 eve giren hırsızlar, ne buldularsa çalıp, kayıplara karıştı.

4 Köyde 32 Eve Girip, Hayvan Çanı Dahil Ne Varsa Çaldılar, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı 4 köyde toplam 32 eve giren hırsızlar, ne buldularsa çalıp, kayıplara karıştı. Jandarma, hırsızların peşine düştü.

Gökbey, Akkışla, Nebioğlu ve Kehler köylerinde son 2 haftada kış döneminde boş olan 32 eve hırsız girdi. Hırsızlar hayvan çanı, motorlu testere, klima, çapa, balta, kaynak motoru, çim biçme makinesi, televizyon, bakır tepsi, traktör tamir seti, tabak, tencere gibi buldukları tüm eşyaları çaldı. İhbarlar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği belirsiz hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken Gökbey Köyü Muhtarı Rasim Yıldız, "Kapıları kırıp, camların korkuluk demirlerini açarak, köyümüzdeki 13 evi soymuşlar. Vatandaşın çapasını, motorunu her şeyini almışlar. Yeni televizyonları almışlar, eski televizyonları bırakmışlar" dedi.

Evinin soyulduğunu duyunca Tekirdağ'dan köye gelen İsmet Ünlü, "Tüplü televizyonumu bırakmışlar, son taksitleri kalan plazma televizyonumu almışlar. Traktör tamir setimi almışlar. Motorlu testereyi Allah'tan bir arkadaşıma vermiştim. Elimizde o kaldı" diye konuştu. Geçen yıl çıkan bir yangında evi yanan Sadettin Ünlü ise yaşamını sürdürdüğü Kızılay'ın verdiği konteynere hırsız girdiği haberini tedavi için gittiği İstanbul'da öğrendi. Köyde bir kişinin, hırsızlardan korunmak için evinin pencerelerini sac kaplattığı görüldü.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:59 Kaynak: DHA

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