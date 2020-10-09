4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü - Son Dakika

4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

09.10.2020 11:18
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü, System.String[]

KARABÜK'te, 4'üncü kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle düşen Fatma Yıldırım (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARABÜK'te, 4'üncü kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle düşen Fatma Yıldırım (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Karabük Soğuksu Mahallesi İhlas Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanda yaşandı.

Apartmanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Fatma Yıldırım, henüz bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk annesi Fatma Yıldırım'ın pencereden nasıl düştüğü araştırılıyor.


4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Fatma Yıldırım , Karabük, İhlas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü - Son Dakika

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