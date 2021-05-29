Üye Girişi
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş - Son Dakika

40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş

29.05.2021 09:26
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş, System.String[]

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ü (44) erkek arkadaşı Bahri M.'nin (42) tabancayla vurarak öldürüp, gömdüğü ortaya çıktı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, 40 gündür kayıp olan Fatma Öz'ü (44) erkek arkadaşı Bahri M.'nin (42) tabancayla vurarak öldürüp, gömdüğü ortaya çıktı. 4 gün önce intihara kalkışan Bahri M., hastanedeki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Gürün ilçesinde eşinden boşanan Fatma Öz, 20 Nisan'da ortadan kayboldu. Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İlçede fırın işleten Bahri M. ile ilişkisi olduğu öne sürülen Fatma Öz'ün son görüldüğü yerler incelendi, telefon numarasından teknik takip yapıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNİN ARDINDAN İTİRAF ETTİAilesi, Fatma Öz'ün bulunması için bir televizyon programına çıktı. Öz ile ilişkisi bulunduğu ileri sürülen Bahri M. de programa katıldı. Çelişkili bilgiler veren Bahri M., 25 Mayıs'ta İlçe Devlet Hastanesi önünde silahla intihara kalkıştı. İlk müdahalesi yapılan Bahri M., Sivas'taki bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Bahri M. hastanede alınan son ifadesinde Fatma Öz'ü tabancayla öldürdüğünü ve ilçe yakınlarındaki Kavak köyü yakınlarında, taşlık bir alana gömdüğünü itiraf etti.CESEDİ BULUNDUBunun üzerine harekete geçen ekipler, Bahri M.'nin ifadesi doğrultusunda bu bölgede yaptığı aramada, Fatma Öz'ün üzeri taşlarla kapatılmış cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından Öz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Bahri M.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.


40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş

Hisarcık, Fatma Öz, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek isteyen Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
09:46 Kocaelispor'un kutlamasında futbolcu üstü açık otobüsten düştü!
09:43 Cam şişeyi kırıp, boğazını kestiler! Bankta alkol aldılar, arkadaşları yaşlı adama dehşeti yaşattı
09:38 Kız arkadaşıyla tartışınca, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı
09:36 Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti
09:32 Kilyos Sahili'nde gezen iki genç kadın, kayalıklarda mahsur kaldı
09:29 Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin yaşamını yitirdi
09:25 Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı
09:23 Kafe ve restoranların temmuz ayında tam kapasite hizmet verebileceği tahmin ediliyor
17:45 Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
17:35 Galatasaray'ın başında kupa kaldıran Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaşmaya vardı
Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti Genç kadını silahla öldürüp gömmüş! Canlı yayında, cinayeti itiraf etti         
09:36
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı         
09:26
Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Futbolcu üstü açık otobüsten düştü Kocaelispor'un kutlamasında feci kaza! Futbolcu üstü açık otobüsten düştü         
01:45
Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji sarı kodla uyardı! 14 kentte kuvvetli yağış bekleniyor         
00:22
Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı         
21:52
Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti         
20:41
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı         
18:17
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı Balık tutanlara hakaret eden Murat Övüç, hakim karşısına çıktı! Savunmasında da aynı ifadeleri kullandı         
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 09:50:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 40 gündür kayıp olan Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement