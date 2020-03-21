40 metrelik duvardan alt yola uçan sürücü kazayı ucuz atlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 40 metrelik duvardan alt yola uçan sürücü kazayı ucuz atlattı - Son Dakika

40 metrelik duvardan alt yola uçan sürücü kazayı ucuz atlattı

24 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil 40 metrelik duvardan alt yola uçtu.

40 metrelik duvardan alt yola uçan sürücü kazayı ucuz atlattı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajda kontrolden çıkan otomobil 40 metrelik duvardan alt yola uçtu. Kazada sürücü şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma Şehitleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre C.B. (21) idaresindeki 34 ZY 4320 plakalı otomobil, viraja kontrolden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra 40 metre yükseklikteki duvardan alt yola uçtu. Kazada sürücü hafif yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan hafif yaralı Emre C.B., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Hakan Öztürk/İHA)

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:50 Kaynak: İHA

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