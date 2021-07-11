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40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk - Son Dakika

40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk

11.07.2021 19:49

40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk Cudi Festivali coşkulu bir şekilde yapıldı Şırnak'ın Cudi Dağında yapılan başarılı operasyonlar sonucu güven ve huzurun hakim olduğu bölgede Cudi Festivali düzenlendi.

40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk

Cudi Festivali coşkulu bir şekilde yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağında yapılan başarılı operasyonlar sonucu güven ve huzurun hakim olduğu bölgede Cudi Festivali düzenlendi.

13 Temmuz 2020 yılında başlatılan "Yıldırım-1 Cudi Operasyonu" kapsamında bölge teröristlerden ve patlayıcı maddelerden temizlendi. Onlarca şehit verilen 2 bin 98 rakımlı Cudi dağında şimdi ise vatandaşların akınına uğradı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cudi Festivali, Hz. Nuh Gemisinin konduğu yer olarak kabul edilen Sefine Bölgesine Vali Pehlivan ve beraberindekilerin Nuh Mescidinde şükür namazı kılındı ve güvercinler salındı. Erbaneli Yürüyüşün ardından Kuranı Kerimin okunmasıyla başladı.

Cudi Festivalinde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Cudi'ye çıkmak etkinlik yapmak herkesi derinden etkilemiş durumdadır. Bugün alana indiğimiz andan itibaren dikkatli baktım da herkesin gözlerin nemliydi. Duygulu ve tebessüm vardı. Ne mutlu ki bu günleri yüce Allah bizlere yaşattı. Şükürler olsun şu anda Cudi'deyiz. Cudi insanlık tarihine ev sahipliği yapıyor. Dinler tarihi açısından ayrı bir önem ifade ediyor. İnsanlığın ikinci doğuşu olarak kabul edilen Nuh tufanından sonra Nuh'un gemisinin bünyesinde barındırıyor ve asırlardır ziyaret ve festival geleneğinin en eski örneğini adeta teşkil ediyor. Kahraman Mehmetçiklerimizin, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin hatıralarını müstesna hatıralarını bünyesinde muhafaza ediyor. Cudi son yıllarda maalesef biraz boynu büküktü, mahzundu, garipti çünkü bölücü terör örgütü asırlardır boyayı ziyaret geleneğini yaşatan insanlarımızın, vatandaşlarımızın buraya gelmesinde önünde set oluşturmuştu. Ama şükürler olsun güçlü devletimiz kararlılıkla terörle mücadeleyi sürdürdü. Silahlı kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, Jandarmamız Emniyetimiz ve kurucularımız güvenlik sağlanmaya devam ediyor. Bu süreçte biliyorsunuz devletimiz güvenlik konseptleri geliştiriyor. Bu huzur ortamının daim olmasını anlamında yollar yapıyor, üst Bölgesi yapıyor. Bu konseptte Cudi Dağı'nda da uygulandı. Cudi'de binlerce yıl önce yapılan ve Bin 200 yıldır da Müslümanlar tarafından kullanılan mescit yakılmıştır. Bugün karayoluyla vatandaşlarımız intikal ettiler. Şırnaklı gençlerimiz bugün burada gençlerimiz var. Evet Nuh'un gemisi adeta aslında yolculuğu devam ediyor. Nasıl kavimler helak oldu. Bugün de iyilik kazanacak, iyiler kazanacak. Huzurumuzu bozanlarda helak olmaya ve yok olmaya da devam edecek. Çünkü bugün şanlı bayrağımızın dalgalandığının ifadesidir. Şırnaklı hemşerilerimizle birlikte şu biliyoruz bugün Kırk yıl aradan sonra buraya geldik. Kesintisiz bir şekilde gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek, Soylu'da vatandaşlarına hitabında, "Özellikle bu gün Cudi Dağında tarihi bir buluşma gerçekleşiyor. Bu tarihi buluşma bize toprağımızın, medeniyetimizin ve alışkanlıklarımızın bir sonucudur. Bu tarihi buluşma için hakikatten çok beklendi. Biz sabırlı bir milletiz. ve o sabrın sonunun da selamet olduğunu da gösterildi" dedi.

Cudi Festivaline katılan Hezer Artunç da, "40 yıl sonra ilk defa Cudi Dağına geliniyor. Ben dünyaya gelmeden önce bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Cudi Dağı sivillere yasaklanmıştı. Ancak devletimiz başarılı operasyonları sonucu bu gün burada festival yapıyoruz. Ben ne anlatsam bilmiyorum, çünkü çok mutluyum" dedi.

Dengbejler dinletisi, Aşure İkramı, halay çekimi ve balon salımı ve çeşitli etkinlikler ile son buldu.

40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk
40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk
40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk
40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk

Ali Hamza Pehlivan, Cudi Dağı, Mescit, Şırnak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 40 yıl sonra Cudi Dağı'nda ilk - Son Dakika


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