Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görev yapan öğretmen Ali Paşa Birincioğlu, öğrencileri ve meslektaşlarının alkışlarıyla 40 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.
15 Temmuz şehitleri Anadolu Lisesinde görev yapan Birincioğlu için, son ders zilinin ardından bir veda programı düzenlendi. Uzun yıllar boyunca öğrencilerin eğitimine katkı sunan Birincioğlu, öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları ile mesleğine veda etti.
Duygusal anların yaşandığı veda programında, Ali Paşa Birincioğlu'na eğitim camiasına verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilirken, plaket takdimi yapıldı. - KARABÜK
Son Dakika › Yerel › 40 yıllık eğitimcinin meslek hayatı alkışlarla son buldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?