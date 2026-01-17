40 yıllık eğitimcinin meslek hayatı alkışlarla son buldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görev yapan öğretmen Ali Paşa Birincioğlu, öğrencileri ve meslektaşlarının alkışlarıyla 40 yıllık meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

15 Temmuz şehitleri Anadolu Lisesinde görev yapan Birincioğlu için, son ders zilinin ardından bir veda programı düzenlendi. Uzun yıllar boyunca öğrencilerin eğitimine katkı sunan Birincioğlu, öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları ile mesleğine veda etti.

Duygusal anların yaşandığı veda programında, Ali Paşa Birincioğlu'na eğitim camiasına verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilirken, plaket takdimi yapıldı. - KARABÜK