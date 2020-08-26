40 yıllık yol sorunu çözülen muhtar gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

40 yıllık yol sorunu çözülen muhtar gözyaşlarını tutamadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali mahallelerinde yaşayan vatandaşların 40 yıllık yol hasretlerine son verdi.

40 yıllık yol sorunu çözülen muhtar gözyaşlarını tutamadı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali mahallelerinde yaşayan vatandaşların 40 yıllık yol hasretlerine son verdi. Yapılan yol çalışması nedeniyle duygularına hakim olamayan Burhan Mahallesi Muhtarı Yahya Akyol, gözyaşları içinde mutluluğunu paylaştı.

Yollarının bakımsız ve kötü bir görünümde olması nedeniyle, yaklaşık 40 yıldır ulaşım sorunu yaşayan Salihli ilçesi Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali mahallelerinde yaşayan vatandaşlar yeni yollarına kavuştu. Mevcut güzergahta yaklaşık 13 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların özlemini duyduğu hizmete kavuşturuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ve mahalle muhtarları ile birlikte yapılan çalışmayı inceledi.

Gözyaşlarını tutamadı

İncelemeler sırasında duygularına hakim olamayan Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akyol, gözyaşlarıyla mutluluğunu paylaştı. 40 yıldır bu hizmeti beklediklerine dikkat çeken Akyol, "Yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Ayrıca, Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda'dan Allah razı olsun. Bize yaptıkları bu hizmeti asla unutamayız. Allah ikisini de başımızdan eksik etmesin. Baştan tabana kadar gerçekten çok memnunum. Diyecek bir söz bulamıyorum. Yolumuza, daha önce okul servisleri girmiyordu. Allah bin kere razı olsun. Vatandaşlarımız bu sorundan çok rahatsızdı. Allah razı olsun, başkanlarımız bizi kurtardı. Mahalle olarak hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yollarının daha önce bakımsız ve kötü bir görünümde olduğuna dikkat çeken Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can ise "Valla, inanın çok duygulandım. Cengiz başkanımdan, Zeki Başkanımdan Allah razı olsun. Bu yollar, yıllardır çok kötüydü, bakımsızdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnan ki, ağlayasım geldi"dedi.

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz de 40 yıllık sorunlarının çözüldüğüne dikkat çekerek, "Bu yollar çok kötüydü. Cengiz başkanım, Zeki başkanım sayesinde bu sorunlar çözüldü. Cengiz başkanımızın tüm Manisa'ya, Zeki başkanımın da Salihli'ye hizmet vereceğine, inançlıyım ve samimi söylüyorum" diye konuştu.

Yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşan Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin kanalıyla bu yolu yaptık" ifadelerinde bulundu.

"Bu sezonunu bütün yorgunluğu bitti"

Mahalle muhtarlarının mutluluğu Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akyol'un da gözyaşları hakim olamaması karşısında duygulanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Muhtarımız beni duygulandırdı. Muhtarımızın şu sevinç gözyaşları her şeye bedel. Dile getiriyor, 40 yıldan beri, beklenen bir hizmet. Bizim amacımız da hizmet gitmemiş, görüşmemiş yerlere hizmet ulaştırmak. Bu konuda ben muhtarıma teşekkür ederim. Ben de gerçekten duygulandım. Bu sezonun bütün yorgunluğu bitti. Demek ki yaptığımız hizmetler doğru yere yapılıyor" dedi.

"Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yol yapım çalışmalarına çok önem verdiğine de dikkat çeken Öztozlu, "Ben burada yol ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. 40 derece sıcaklıkta, bayram demeden, hafta sonu demeden, canla başla çalışıyorlar. Başkanımız da her zaman önümüzü açıyor. Yol yapım çalışmalarına çok büyük bir bütçe ayırdı. Diğer Büyükşehir Belediyelerinin ayıramadığı bütçeyi, köylülerimiz için, kırsal kalkınma için, medeniyet için yola ayırdık. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Şuan da 350 kilometreye yakın sathi kaplama yaptık. Çok kısa bir zamanda rekora koşuyoruz. Günde 10 kilometre, 11 kilometre sathi kaplama yapılıyor. Aynı anda 5-6 ekibimiz çalışıyor. Bir önceki sene 300 kilometre yapmıştık. Bu sene, 350 kilometreye yaklaştık. İklim elverdiği ölçüde, çalışmadığımız gün olmayacak. Aynı performansla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 40 yıllık yol sorunu çözülen muhtar gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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