"41. İstanbul Film Festivali" sinemaseverleri bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

"41. İstanbul Film Festivali" sinemaseverleri bekliyor

08.04.2022 14:26
"41. İstanbul Film Festivali" sinemaseverleri bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "İstanbul Film Festivali", 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "İstanbul Film Festivali", 135 uzun ve 22 kısa metrajlı filmden oluşan zengin programıyla 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Kovid-19 salgını dolayısıyla iki yılın ardından sinema salonlarına dönen festivalde, 12 gün boyunca, dünya sinemasının en yeni örnekleri, usta yönetmenlerin son filmleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu bir seçki izleyiciye sunulacak. Festivalde, 43 ülkeden 164 yönetmenin filmleri gösterilecek.

Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak sohbetler, konser ve özel etkinliklere de festival programında yer verildi.

Beyoğlu'nda Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Nişantaşı'nda CineWAM Premium+ City's (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 7 salonda film gösterilmleri yapılacak.

Festivalde, Uluslararası ve Ulusal Yarışma, Genç Ustalar, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film Yarışması olmak üzere beş başlık altında 57 film yarışıyor.

"Sinema Onur Ödülü", oyunculuğunun yanı sıra kamera arkası ve eğitmenlik gibi farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla sanat dünyasına katkılarda bulunan Gülsen Tuncer ile tiyatroda başlayan kariyerine sinema ve televizyonda devam eden oyuncu Meral Çetinkaya'ya verildi.

Tüm panel ve söyleşilerin halka açık ve ücretsiz gerçekleşeceği festival 19 Nisan'a kadar devam edecek.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'dan dünyaya açılan ses Şanlıurfa'dan dünyaya açılan ses 'Ceviz Ağacı' filmi Nepal'den ödülle döndü 'Ceviz Ağacı' filmi Nepal'den ödülle döndü

Film Festivali, İstanbul, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '41. İstanbul Film Festivali' sinemaseverleri bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:56 Kuvvetli sağanak yağış sonrası Karabük-Kastamonu karayolunda çökmeler yaşandı
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:43:22. #1.11#
SON DAKİKA: "41. İstanbul Film Festivali" sinemaseverleri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement