41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
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Denizli'de 41 yaşındaki kadını öldürmekten dolayı gözaltına alınan katil zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
'de 41 yaşındaki kadını öldürmekten dolayı gözaltına alınan katil zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahsın cinayeti 'çekiç' ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Bekilli
ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Uşak
'ın Karahallı
ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Hasine Şanlı (41), arkadaşları tarafından oturduğu evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler cinayetin katil zanlısı olarak Tamer A.'yı saklandığı Çivril
ilçesinde gözaltına aldı. Polisteki işlemleri biten katil zanlısı Çal
Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Tamer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın sorgusunda ise öldürdüğü Şanlı'nın erkek arkadaşı olduğunu ve aralarında yaşanan bir tartışma sonrası kavga
ettiklerini ardından çekiçle Şanlı'yı öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.
(İHA)
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