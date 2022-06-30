42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi

30.06.2022 19:45
42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi

42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi Samsun'da 42 yaşında hayatını kaybeden sağlık personeli için mesai arkadaşları hastane önündeki törende gözyaşı döktü.

42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi

SAMSUN - Samsun'da 42 yaşında hayatını kaybeden sağlık personeli için mesai arkadaşları hastane önündeki törende gözyaşı döktü.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 yıldır röntgen teknisyeni olarak görev yapan 2 çocuk annesi Emel Enseli Ergün (42), 2 yıl önce kalp krizi geçirdi. Görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde uzun zaman tedavi altında kalan Emel Enseli Ergün, yatağa mahkum kaldı. Evinde hayata veda eden Emel Enseli Ergün için bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene Başhekim Prof. Dr. Ersin Köksal ve sağlık çalışanları ile Ergün ailesi ve yakınları katıldı.

Başhekim Prof. Dr. Ersin Köksal, "Bugün burada çok kıymetli mesai arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimiz Allah'ın bize verdiği ömrü yaşayıp dünyadan göçeceğiz. Allah mekanını cennet etsin. Çok üzgünüz. Genç yaşta uğurlamak hepimize ağır geliyor, hepimizi çok üzüyor. Geride kalan yakınlarını, arkadaşlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Mesai arkadaşları Emel Enseli Ergün için gözyaşı döktüler. Tören, yapılan duanın ardından sona erdi. Emel Enseli Ergün'ün Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Samsunspor 57 yaşında Samsunspor 57 yaşında 5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldı 5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan kadın polis tarafından kurtarıldı
Kaynak: İHA

Araştırma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:00 Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, Komisyonda kabul edildi
18:53 Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Asgari ücret 6 bin 391 liranın altında kalmasın
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 19:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: 42 yaşında hayatını kaybeden sağlıkçıya hastane önünde tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement