43 ilin geçiş güzergahında "korona virüs" denetimi: Otobüsler tek tek durduruldu - Son Dakika

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerle seyahat eden kişilerin "HES kodu" denetimi yapıldı. Yapılan kontroller drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince denetim yapıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kontrol noktasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerle seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulandı. Şehir içi toplu taşımalarda yolculuk eden vatandaşların da kontrolleri İSDEM ekiplerince yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüslerin sürücülerinin evrakları incelendi. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıklarını da kontrol etti. Yolcuların maske ve mesafe kuralına uydukları görüldü.

Öte yandan, durdurulan diğer araçlarda da ise sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi. - KIRIKKALE