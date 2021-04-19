43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu - Son Dakika

43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

19.04.2021 09:25
43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu, System.String[]

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nin gri pasaport çıkararak Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti. Berlin, insan kaçakçılığının merkezindeki Ersin Kilit hakkında üç ayrı soruşturma başlattı. Kilit'e sahte evrak düzenlemek, evrakta sahtecilik, yabancılar kanununu ihlal ve uluslararası insan ticareti suçlamaları yöneltildi. Öte yandan uluslararası hukukun kamu eliyle ihlal edildiği sonucuna varılırsa, Türkiye kaynaklı bütün pasaportlar şüpheli duruma düşecek.

Malatya'da ortaya çıkan, ardından Elazığ ve Ordu'ya sıçrayan gri pasaportla yurtdışına insan kaçırma skandalı uluslararası krize dönüştü.

Almanya, Türkiye'de hizmete mahsus olarak konsolosluk görevlileri, resmi görevliler ile milli sporculara verilen ve vizesiz seyahati sağlayan gri pasaport ile ilgili soruşturma başlattı.

HUKUKA AYKIRI BULUNURSA BÜTÜN PASAPORTLAR ŞÜPHELİ DURUMA DÜŞECEK

Türkiye'den kısa süre içerisinde hakkı olmayanlara nasıl gri pasaport verildiği ile ilgili Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla detaylı bir açıklama isteneceği öğrenildi.

Uluslararası hukukun kamu eliyle ihlal edildiği sonucuna varılırsa, Türkiye kaynaklı bütün pasaportlar şüpheli duruma düşecek.

4 AYRI SUÇLAMA VAR

Bu arada 43 kişinin Malatya'dan Almanya'ya kaçırılmasında kilit rol oynayan Ersin Kilit ve şirketi Mega Kilit GmbH hakkında da Hannover Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kilit'e sahte evrak düzenlemek, evrakta sahtecilik, yabancılar kanununu ihlal ve uluslararası insan ticareti suçlamaları yöneltildi.

Aşağı Saksonya ve Bavyera Eyaleti'nde de konu meclis gündemine taşındı. Sözcü'nün haberine göre Kilit'in sadece başka belediyelerle de işbirliği yaptığı, bunun için Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile görüştürme sözü verdiği ancak Onay'ın bundan herhangi bir bilgisinin olmadığı öğrenildi.

TAŞERON İŞLERDE ÇALIŞILDI

İnşaat, otomatçılık ve gastronomi ile uğraşan Ersin Kilit'in bütün bu kaçakçılık işlemlerinde ise merkez olup olmadığı araştırılıyor. Türkiye'den son dönemde getirilenlerin çoğunun Mega Kilit GmbH'nın sahipleri gibi Bingöllü olduğu, bunların inşaat işlerinde ve kumarhanelerde çalıştırıldığı belirtildi. Bu kişilerin, özellikle inşaatların taşeron işlerini üstlenen Bingöl, Elazığ, Muş kökenliler tarafından kaçak olarak çalıştırıldığı öne sürüldü.

Türkiye'den kaçırılan kişilerin tek bir şehirde tutulmadığı, Hannover, Wiesbeden, Frankfurt, Münih, Köln, Mannheim, Düsseldorf, Hamburg, Berlin gibi kentlerde inşaat işlerinde çalıştırıldığı tespit edildi. Kilit'in, amcasının oğullarının şirketindeki mührü alarak izinsiz kullandığını ve bu şekilde davetiye çıkardığı da ileri sürüldü.

43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu

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Son Dakika Dünya 43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (3)
  • uluslararası hukukun kamu eliyle ihlali varsa diyo: Allah aşkına yeter artır, güzel ülkemiz bu durumlara düşürülür mü, ayıptır, hiç utanma arlanma da mı yok? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • dikkat: Bitti ülke ya 100 gram prestiji vardı o da gitti. Yurtdışında aynı afrika ülkeleri gidibi görüyorlar artık. Pasaportlara bile şüpheyle bakıcaklar iyice. Aferin size ülkedeki herşeyi mahvediyorsunuz ve hala laf söyleyene hain diyorsunuz. Asıl hain kene sülük sizlersiniz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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ŞU AN BURADASINIZ: 43 kişi belediye vasıtasıyla Türkiye'den ayrılıp geri dönmemişti! Gri pasaport skandalına Almanya el koydu - Son Dakika
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