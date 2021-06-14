Ekranların güzel sunucu Burcu Esmesoy, bir süredir tatil yapıyor. Her anını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan sunucu, art arda bikinili pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
44 yaşındaki Esmersoy, son olarak renkli bikinisiyle kamera karşısına geçerek dans etti. Düzgün fiziğiyle her daim dikkat çeken ünlü isim, paylaşımına "Bakarsın beklediğinden güzel geçer yaz" notunu ekledi. Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy'un videosu on binlerce izlenmeye ulaşırken yorum yağmuruna da tutuldu.
Son Dakika › Magazin › 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin