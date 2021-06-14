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44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı - Son Dakika

44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı

14.06.2021 09:58

Tatil sezonunu açan 44 yaşındaki Burcu Esmersoy, yaz paylaşımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Art arda karelerini yayınlayan Esmersoy, bir de bikinisiyle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü ismin eğlenceli dans videosu kısa süre içinde on binlerce izlenmeye ulaşırken; takipçilerinden de beğeni yağmuruna tutuldu.

Ekranların güzel sunucu Burcu Esmesoy, bir süredir tatil yapıyor. Her anını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşan sunucu, art arda bikinili pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

44 yaşındaki Esmersoy, son olarak renkli bikinisiyle kamera karşısına geçerek dans etti. Düzgün fiziğiyle her daim dikkat çeken ünlü isim, paylaşımına "Bakarsın beklediğinden güzel geçer yaz" notunu ekledi. Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy'un videosu on binlerce izlenmeye ulaşırken yorum yağmuruna da tutuldu.

44 yaşındaki Burcu Esmersoy, bikiniyle dans ettiği anları paylaştı
44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı

Burcu Esmersoy, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 44 yaşındaki Burcu Esmersoy bikiniyle dans etti, sosyal medyayı salladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Ali Gültekin: Ne zamanın fotosu bu. O yatağın üstünde ki pervaneli tavandan vanlitalatör kaldı mi daha. Bizim köy kahvesinde bile söktüler klima taktılar. Tamam Burcu güzelde detaylar önemli... Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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