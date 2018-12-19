448 Üniversiteli Genç Umre Ödülü İçin Yarışacak

Denizli
İl Müftü
Yardımcısı Hamide Belgrat
, Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın "Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde Umre
ödüllü Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması'nın Denizli'de 448 üniversiteli gencin katılımı ile yapılacağını söyledi.
2018 yılı Denizli İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü çalıştayı Bereketli
İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı. Okulun konferans salonunda yapılan çalıştaya, İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat, Merkezefendi
İlçe Müftüsü Talat Özmet, Pamukkale
İlçe Müftüsü Nihat Sevil, vaizler, il gençlik koordinatörleri, ilçe gençlik koordinatörleri, Pamukkale ve Merkezefendi Müftülüklerinin okul temsilcisi olan din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı. Çalıştay sabah ve öğlen oturumu olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. Sabah
oturumu, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşma yapan İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat, Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın gençlik koordinatörlüğü alanında yaptığı çalışmaları anlatarak, "Manevi rehberler, gençlik koordinatörleri ve okul temsilcilerinin koordineli bir şekilde çalışmalarına hız verilmelidir. Gençliği milli ve manevi duygularla donatmak için, manevi rehberlerin ve gençlik koordinatörlerinin çok çalışması gerekiyor" dedi.
"30 gencimizi İl Müftülüğü olarak Umre'ye göndereceğiz"
Çalışmaların 1 yıllık plan dahilinde yapıldığını aktaran Belgrat konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İl Müftülüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü 'Gençler Değerleriyle Buluşuyor' projesi Mayıs sonuna kadar devam edecek. Başkanlığımızın hazırladığı "Gençliğe Değer" projesi çerçevesinde Umre ödüllü Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması'nın Türkiye
genelinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla il merkezlerinde gerçekleştirilecek. Denizlimizde de 448 üniversiteli gencimizin katıldığı yarışma 22 Aralık
Cumartesi günü saat 14.00'de Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılacak. Sınav sonucunda başarılı olan 30 gencimizi İl Müftülüğü olarak umreye göndereceğiz."
Program il gençlik koordinatörlüğünün hazırladığı, "Gençlik koordinatörlüğü nedir?, yaptıklarımız ve yapacaklarımız" konulu sunum ile devam etti.
Çalıştay öğleden sonraki oturumda Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Ürkmez
, "Hadis İnkarcılığı ve Hadis'in Kaynaklığı" konulu konferansı ile son buldu. - DENİZLİ