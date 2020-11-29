45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün - Son Dakika

45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün

29.11.2020 12:22

45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün Kilo ve sigaradan kurtulmak artık daha kolay Sigara tiryakileri artık 'Ben çok bağımlıyım kurtulamam' düşüncesinin arkasına sığınamayacak.

45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün

Kilo ve sigaradan kurtulmak artık daha kolay

BURSA - Sigara tiryakileri artık 'Ben çok bağımlıyım kurtulamam' düşüncesinin arkasına sığınamayacak. Northwest Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağlar Seziş, kişinin sigaraya ne kadar çok bağımlı ise bırakmasının da 45 dakika kadar kolay olduğunu söyledi. Seziş, sigaranın yanı sıra, kilolarından şikayetçi olan kişilerin de fazlalıklarından kurtulmanın mora terapi ile mümkün olduğuna dikkat çekti.

Biorezonans teknolojisiyle tek seansta sigarayı bırakmak artık imkansız değil. İlk 3 gün idrardan ve terden detoksla vücuttan zararlı maddeler atılırken, 1 haftanın sonunda ise sigaranın tadı bile hatırlanmıyor. Bugüne kadar birçok sigara tedavisinden umduğunu bulamayan kişiler, bu teknoloji sayesinde hayatın tadına yeniden varıyor. Cihazla yapılan işlemle son içilen sigaranın yaydığı elektromanyetik frekansların vücuttan silindiğini belirten Northwest Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağlar Seziş, "Buraya gelen kişilerin içtiği son iki sigarayı tüplere söndürtüyoruz. Tüplerin içeresindeki sigaraları cihaza tanıtıyoruz. Cihaza bağlanan kişi yaklaşık 1 saate yakın süren işlemde nikotin, katran, zehir, zifir ve zararlı tüm maddeleri vücudundan yoğun bir detoksla atmaya başlıyor. İlk 3 gün idrardan ve terleme yolu ile zararlı maddeler vücuttan çıkıyor. 4'üncü gün itibariyle sigaranın tadı unutuluyor. 1 hafta sonra sigaranın tadını hatırlamıyor. Bu süreç içerisinde kişilerin terlemeleri ve bol su tüketmeleri bu tedavi kadar önemli" dedi.

"Yan etkisi yok"

Bu tedavinin hiçbir şekilde yan etkisi olmadığını ifade eden Doç. Dr. Çağlar Seziş, "Başka bir hastalıktan dolayı ilaç kullanan kişiler bile, bu sistemimizden faydalanabiliyor. Çünkü yaptığımız işlemde hiçbir şekilde ilaçla iletişime girmeyecek damlalar veriyoruz. Her türlü yaş aralığında bu tedavi uygulanıyor. Nikotin psikolojik değil, fizyolojik de bir bağımlılıktır. Psikolojik olarak 'dur' deseniz de fizyolojik olarak beden isteyebilir. Bu sebepten dolayı bizim burada yaptığımız işlemlerle, fizyolojik bağımlılığı da tedavi ediyoruz. Bursa ve İzmir'deki şubelerimizde bu tedavinin yanı sıra psikologlarımız da sigaradan kısa sürede kurtulmak için çalışmalarımızda yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Ben bırakamam diyen bir daha ağzına sürmüyor"

İlk geldiğinde çoğu kişinin tedaviye anlam veremediğini belirten Çağlar Seziş, "Fakat işe yaradığını görünce şaşkın bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Herkes 'ben çok bağımlıyım kurtulamam' diyor. Ancak kişi ne kadar çok bağımlıysa o kadar çabuk kurtuluyor. Keyfi olarak günde 1-2 tane çilen sigaraların bırakılması biraz daha zor oluyor. Burada en önemli olanı 3 gün boyunca vücuda müsaade etmeleridir. Sigara içmeyip, ter ve idrar ile vücuttan zararlı maddeleri attığımızda bizler galip gelmiş oluyoruz. Ancak buradan çıktığı gibi kapının önünde bir tane dahi olsa sigara içildiğinde yaptığımız hiçbir işlemin anlamı oluyor. Çay, yemek sonrası veya kahve ile içilen sigara alışkanlıkları dahi akıllara gelmiyor. Çünkü içilen çay ve kahvenin tadına sigara bırakıldıktan sonra daha iyi varılıyor. Hatta bir süre sonra sigara dumanından bile rahatsız oluyorlar. Sigara haricinde de kupaların içerisine koyduğumuz tuzundan şekerine, çikolatasından pirincine kadar ne varsa onları kişiyle eşleştirip detoks da yapıyoruz. İç organlardaki yağlanmayı gidererek yaklaşık kilo problemlerine de çözüm buluyoruz" dedi.

Her maddenin bir titreşime ve farklı frekanslara sahip olduğu gerçeğinden yola çıkılarak uygulanan mora terapi sayesinde ise hastalar hem kilolarından hem de bağımlılıklarından kurtuluyor. Hastanın kan, tükürük veya idrar örneğinin makineye tanıtılarak karşılıklı alışveriş sağlandığı tedavi sayesinde kilo vermenin yanı sıra, çikolata, alkol, hatta uyuşturucu bırakmada da kullanılabiliyor. Mora terapi tedavisinde kullanılan cihazın yoğun bir detoks cihazı olduğunu ifade eden Seziş, "Kupaların içerisine koyduğumuz tuzundan şekerine, çikolatasından sigarasına kadar ne varsa onları kişiyle eşleştirip detoksa başlıyoruz. Öncelikle iç organların içerisindeki yağlanmayı gideriyoruz. Yaklaşık 3 ayda kilo üzerine sağlıklı sonuçlar alabiliyoruz. Sigara bırakmada sıklıkla kullanılan cihazın göbek deliği altına yerleştirilen bir cip sayesinde 1 ay boyunca detoks yapılıyor. Ayrıca alerji giderme için de kullanılabiliyor. Yani vücutta olmaması gereken zehirli maddeleri, toksinleri atabiliyor. Sigara bağımlılığı tek seansla giderilirken, 8 seans sonunda istenilen kiloya ulaşılmış olunuyor" şeklinde konuştu.

45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün
45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün
45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün
45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün

Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün - Son Dakika


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