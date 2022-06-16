46 yaşında üçüncü üniversiteden mezun oldu

Kayseri'de üçüncü üniversitesini bitiren 46 yaşındaki KOBİ danışmanı, dördüncü hayali olan hukuk fakültesini hedefliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2002 yılında, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan 2016 yılında mezun olan 46 yaşındaki KOBİ danışmanı Serbülent Altıparmak, bu yıl da Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nden mezun oldu.

İçindeki okuma aşkı bitmeyen 2 çocuk babası Altıparmak, hukuk fakültesini kazanıp hayali olan avukatlık mesleğini yapmak istiyor.

Altıparmak, AA muhabirine, hem çalışıp hem de üniversite eğitimi aldığını belirterek, bir hukuk fakültesini bitirip avukat olma isteğini de hem içinde taşıdığını anlattı.

2014 yılında üniversite sınavına girdiğini, ilk basamağı güzel bir puanla kazandığını ancak çalıştığı için ikinci basamak sınavına giremediğini ifade eden Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandım, dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesine geçerim düşüncesiyle okulumu bitirdim. 15 Temmuz'un yaşandığı yıl 16 Temmuz'da dikey geçiş sınava vardı. Sınav, darbe girişimi nedeniyle iptal edildi. Ben de o döneme kadar çalışmıştım açıkçası. 5-6 ay sonra tekrar sınav yapıldı ancak çok küçük bir farkla sınavı kazanamadım. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanamadım. Başka illerde fakülteler vardı ancak işimin burada olması sebebiyle gitmedim. Sonrasında tekrar sınava girerek Kayseri Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nü kazandım. Lojistiğin ne kadar önemli olduğunu zaten pandemi şartları bize göstermiş oldu. Bu yıl da okulu bitirdim."

"Okumaya devam edeceğim"

Aynı bölümde eğitim gören sınıf arkadaşlarının başta kendisini üniversite hocası zannettiğini, üçüncü üniversitesini okuduğunu öğrencince de şaşırdıklarını anlatan Altıparmak, kendisine çok büyük destek verdiklerini belirtti.

Altıparmak, "Biz iş için, gelecek için okuyoruz ama sizin böyle bir şeye ihtiyacınız yok, neden üçüncü üniversiteyi okuyorsunuz?" diye soran arkadaşlarına, hayatta kariyer basamaklarını tırmanırken bilginin ne kadar önemli olduğunu ve bilginin paylaştıkça büyüdüğünü göstermek için okumaya devam edeceğini söylediğini vurguladı.

Bunun ayrıca mutluluk verdiğini dile getiren Altıparmak, "İçimdeki bu okuma aşkı insanlara ne kadar örnek olabileceğimi göstermiş oldu. Okumaya da devam edeceğim. Kendime, çevreme, vatanıma, evlatlarıma örnek olabilmek için çabalamaya devam edeceğim. Hayalim bitmedi, bir hukuk fakültesini bitireceğim. Aynı anda mümkünse yüksek lisans ve doktora da yapmak istiyorum. Kısmet olursa 46 yaşındayım, 55 yaşında hem avukat olmuş hem de doktorasını bitirmiş bir birey olacağım inşallah." diye konuştu.