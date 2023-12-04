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Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ'u gören Özgün Bayraktar sahnede kendini tutamadı - Son Dakika

Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ'u gören Özgün Bayraktar sahnede kendini tutamadı

Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek'te En İyi Komedi Dizisi ödülünü alan Güldür Güldür Show oyuncularından Özgün Bayraktar, Kıvanç Tatlıtuğ'u görünce kendini tutamayarak ''Bu ahir ömrümde Kıvanç Tatlıtuğ'u yakından görmek nasip oldu'' dedi.

04.12.2023 - 16:31,  Güncelleme: 16:51
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Bu yıl 49. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Yıllardır ekranlarda yer alan Güldür Güldür Show, gecede En İyi Komedi Dizisi Ödülü'ne layık görüldü. Kadroda yer alan genç oyuncu Özgün Bayraktar, Kıvanç Tatlıtuğ'u yakından görünce kendine hakim olamadı.

Ekibiyle beraber ödül almak için sahneye çıkan Özgün Bayraktar, "Altın Kelebek ekibine teşekkür ediyorum. Bu ahir ömrümde Kıvanç Tatlıtuğ'u yakından görmek nasip oldu. İnşallah o da beni görmüştür" diyerek herkesi güldürdü. Geceye katılan Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya da En İyi Dizi Çifti Ödülü'nü aldı.

Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ'u gören Özgün Bayraktar kendini tutamadı: Ahir ömrümde görebildim
Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ'u gören Özgün Bayraktar kendini tutamadı: Ahir ömrümde görebildim

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Son Dakika Televizyon Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ'u gören Özgün Bayraktar sahnede kendini tutamadı - Son Dakika


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Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ'u gören Özgün Bayraktar sahnede kendini tutamadı Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ'u gören Özgün Bayraktar sahnede kendini tutamadı

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SON DAKİKA: Altın Kelebek'te Kıvanç Tatlıtuğ'u gören Özgün Bayraktar sahnede kendini tutamadı - Son Dakika
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