49 yıl sonra, öğrenciyken fotoğraf çektirdikleri merdivende buluştular

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Osman Faruk Verimer İlkokulu'nun ilk öğrencileri, o dönem fotoğraf çektirdikleri merdivenlerde 49 yıl sonra yeniden buluştu. Öğrencilik günlerini yad eden mezunları, torunları yaşlarındaki okulun şimdiki öğrencileri, şarkılar söyleyerek ağırladı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki Osmangazi İlkokulu'nun yetersiz kalması üzerine Çay Mahallesi'nde inşa edilen ve 1970 -1971 yılı eğitim- öğretim döneminde eğitim verilmeye başlanan Osman Faruk Verimer İlkokulu'nun ilk öğrencileri, okul yönetiminin daveti üzerine, sosyal medyadan haberleşerek okulda buluştu. Okulda daha önceki dönemlerde müdürlük ve öğretmenlik yapanların da katılımıyla gerçekleştirilen programda, mevcut öğrenciler, söyledikleri şarkılarla mezunlara duygulu anlar yaşattı. 1970 yılında çekilen fotoğrafların yansıtıldığı sahneye, o zaman okulun bilgi yarışması ekibini oluşturanlar tek tek davet edilerek konuklara kendilerini tanıttı.

Aralarında çeşitli mesleklerde çalışan ya da emekli olanların da yer aldığı mezunlar anılarını paylaşırken, bazılarının bu okulda hem çocuklarını, hem torunlarını okutup, mezun ettiklerini anlatması, katılımcılardan alkış aldı. Okulun ilk müdürü Remzi Gonca ve öğretmenler Ayşe Gürel ile Pakdamen Kırkalı da rahmetle anıldı.

KÜMESTEN YENİ OKULA GELDİK

İlk mezunlardan Belgin Gökkaya Osmangazi İlkokulu'nda sınıf yokluğundan tavuk kümesinde ders yapmak zorunda kaldıklarını, alçak kapıdan girerken çocukken bile zorlandıklarını, bir süre sonra herkesin bitlendiğini anlattı. Gökkaya, "Bu yüzden kız- erkek hepimizin saçlarını sıfıra vurdular. Sonra Osman Faruk Verimer İlkokulu yapıldı ve buraya geldik. Burası bize dünyanın en güzel okulu gibi geldi. Çok mutlu olduk. O nedenle hiç unutmadık. Unutamayız" dedi.

Ahmet Bektaş bir süredir böyle bir buluşma için hazırlık yaptıklarını, öğretmenler Nurşen Arslan ve Mürvet Uluğ öncülüğünde kurdukları ekibin çalışması ve mezunların desteğiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ahmet Bektaş'ın okulda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çevreci sosyal etkinliklerle öğrencilerin önemli projelere imza attığını belirtmesi ve okul adına Ege Orman Vakfı ile birlikte bir hatıra ormanı kurma çalışması içinde olduklarını dile getirmesi üzerine mezunlar ve emekli öğretmenler, bine yakın fidan bağışında bulundu. 49 yıl sonra gerçekleşen ilk buluşma, okulun merdivenlerinde birlikte fotoğraf çekimi ve 50'inci yılda daha kapsamlı ve geleneksel hale getirilecek bir organizasyonla buluşma dilekleriyle tamamlandı.