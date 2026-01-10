5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
10.01.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle yangın güvenliği eksiklerini gidermeyen ve itfaiye raporu alamayan iş yerlerine 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı. Bu tarihten sonra rapor ibraz etmeyen iş yerlerinin ruhsatı iptal edilerek kapatılacağı bildirildi.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yangın güvenliği kapsamında itfaiye raporu alınması gereken iş yerlerine yönelik yeni bir düzenleme getirildi.

Düzenlemeyle mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi. Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olan ve itfaiye raporu alınması gereken iş yerlerinde, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla denetim yapılacak.

5 AY SÜRE VERİLDİ

Geçici madde kapsamında; yapı ve malzeme teminine ilişkin imalat ve tadilatların tamamlanması ile itfaiye raporunun alınabilmesi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre verildi.

Belirlenen tarihe kadar itfaiye raporu ibraz etmeyen iş yerlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Bu kapsamda söz konusu iş yerlerinin kapatılacağı bildirildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken; hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecekGÜ

İş Dünyası, Güvenlik, Ekonomi, Gündem, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    heryerde yangın dedektörü zorunlu olmalı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı 3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
07:22
Operasyon YPG’yi böldü İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
01:18
Kentte “çatı çığı“ kabusu Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi
Kentte "çatı çığı" kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi
00:29
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:14:49. #7.11#
SON DAKİKA: 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.