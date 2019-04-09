5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, küresel karbon salımının 2017'de artış eğilimine geçtiğini belirterek, "2018'de tarihi bir zirveye ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, küresel karbon salımının 2017'de artış eğilimine geçtiğini belirterek, "2018'de tarihi bir zirveye ulaştı. Geçen yıl karbon salımında yaşanan bu yükselişin nedeninin ise kömür olduğunu görüyoruz." dedi.



Birol, 5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'nın açılışında, küresel ekonomide yaşanan güçlü büyüme ile birlikte geçen yıl küresel enerji talebinin son 10 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.



Küresel enerji talebindeki ciddi büyümenin en fazla doğal gazdan kaynaklandığını ve bunu yenilenebilir enerji, petrol ve diğer kaynakların takip ettiğini dile getiren Birol, "Geçen yıl enerji talebinin yaklaşık yüzde 70'i fosil kaynaklardan karşılandı. 2017'de karbon salımı artış eğilimine geçti. 2018'de tarihi bir zirveye ulaştı. Geçen yıl karbon salımında yaşanan bu yükselişin nedeninin ise kömür olduğunu görüyoruz." diye konuştu.



Birol, küresel elektrik talebinin de enerji talebinden iki kat daha hızlı olarak büyüdüğüne işaret ederek, bu talebin büyük bir bölümünün düşen fiyatlar nedeniyle başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını anlattı.



Yenilenebilir kaynaklardan tam verim alabilmek için elektrik sistemine entegrasyonunun önemine dikkati çeken Birol, "Ülkelere ayrı ayrı baktığımızda yenilenebilir enerjiden üretimi yüzde 10'un altında olan ülkelerin sıkıntı yaşamadığını görüyoruz. Ancak Almanya veya genel olarak AB gibi üretimi yüzde 21 seviyesinde olan ülkelerin şebeke entegrasyonu meselesine daha ciddi yoğunlaşması gerekiyor. Dolayısıyla, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımımızı daha etkili hale getirecek sistemlere yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera da küresel enerji dönüşümü sürecine girildiğini ancak bu dönüşümün çok yavaş gerçekleştiğini söyledi.



Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ortaya konulan hedeflere ulaşılması için tek vasıtanın yenilenebilir enerji olduğuna dikkati çeken La Camera, "2050'de küresel elektrik talebi yüzde 86 yenilenebilir enerjiden karşılanabilir. Enerji dönüşümü için harcanan her 1 dolar, 3 ila 7 dolar arasında bir geri dönüş sağlayabilir." diye konuştu.



Siemens Üst Yöneticisi Joe Kaeser ise artan enerjini talebini karşılarken iklimi korumanın oldukça zorlaştığını dile getirerek, "Politikacılar, şirketler ve sivil toplum kuruluşları arasında daha yakın iş birliğine ihtiyacımız var. Sadece birlikte hareket edersek, gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakabiliriz." dedi.



Çeşitli ülkelerden 45 bakan ve 2 binin üzerinde katılımcının yer aldığı konferansta, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar temsil ediyor.



Oturumlarda, Almanya'nın enerji dönüşümünün yanı sıra yenilenebilir enerjinin jeopolitik etkileri, yeşil enerji dönüşümünde fırsatlar ve zorluklar, enerjide altyapı sorunları, dijitalleşme, enerji depolama sistemleri ve Paris Anlaşması kapsamına uzlaşılan 2030 yılı iklim hedefleri gibi konular tartışılıyor.

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