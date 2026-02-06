5 Çocuğun Ölümü: Mahkeme Ceza Vermedi - Son Dakika
5 Çocuğun Ölümü: Mahkeme Ceza Vermedi

06.02.2026 11:10
Sinem Melisa Akcan'a, 5 çocuğun yangında ölümü nedeniyle ceza verilmedi, karar istinafta onandı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan yargılanan Sinem Melisa Akcan'a (29) yerel mahkemece ceza verilmemesine ilişkin karar 'hukuka aykırılık' bulunmadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesi tarafından onanıp kesinleşti.

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde tek katlı evde oturan, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Sinem Melisa Akcan, 11 Kasım 2024 saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti. Bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Yangınla ilgili yapılan incelemede, kapının kilitli olduğu tespit edildi. Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri, bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

'ÇOCUKLARI DÜŞÜNÜNCE AKLIMA TOPRAK KOKUSU GELİYOR'

Olayın ardından Akcan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Akcan'ın ailevi durumu bakımından mağduriyet yaşadığı, bu nedenle de indirim hükümlerinin uygulanması talep edilerek, iddianame mahkemeye sunuldu. İddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuksuz sanık Sinem Melisa Akcan, 21 Ekim 2025 yılında Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıktı. Akcan savunmasında, "Çocuklarımın kokusunu düşününce aklıma toprak kokusu geliyor. Bittim, yok oldum" dedi.

İLK CELSEDE KARAR

Akcan'ın olayda bilinçli taksiri olmadığına karar veren heyet, Akcan'ın çocukların vefatıyla üzüntü duyduğuna ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, Akcan'ın adli kontrol hükümlerini de kaldırdı. Mahkeme heyeti, verilen kararın gerekçesini de açıkladı. Kararda, Akcan'ın 5 çocuğunun vefat ettiği olayda kişisel ve ailevi durumu bakımından artık ceza verilmesinin gereksiz kalacak derece mağdur olduğunun kabul edildiği yer aldı. Bu gerekçelerden ötürü Akcan'a ceza verilmesine yer olmadığına tam bir vicdani kanaatle karar verildiği vurgulandı.

'USUL VE ESASA AYKIRILIK YOK'

Yerel mahkemenin kararına Cumhuriyet savcısı itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine gitti. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına kanaat getirdi. Deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ve delillerin takdiri ile değerlendirmenin yerinde olduğuna kanaat getiren Ceza Dairesi, istinaf başvurusunun reddine karar verdi ve yerel mahkemenin kararını onadı. Böylelikle yerel mahkemenin kararı kesinleşti.

Kaynak: DHA

