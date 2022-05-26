5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

26.05.2022 13:23
5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

Antalya'da farklı tarihlerde 5 farklı kablo hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da farklı tarihlerde 5 farklı kablo hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serik ilçesinde farklı tarihlerde gerçekleşen Yukarıkocayatak mahallesinde bakır kablo çalınması, Abdurrahmanlar Mahallesinde elektrik kablosu çalınması, Kuşlar Mahallesinde elektrik kablosu çalınması, Bucak Mahallesinde bakır kablo çalınması, Çandır Mahallesinde elektrik kablosu çalınması, olayları ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma neticesinde kablo hırsızlığı olayı şüphelilerinin L.A. ve D.Ö isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından 25 Mayıs Perşembe günü düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Yapılan üst aramalarında 3.13 gram Metanfetamin olduğu değerlendirilen madde ve yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda bakır kablo, kesici olarak kullanılan testere, pense, kerpeten ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şahıslar gözaltına alındı. - ANTALYA

5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı
5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

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Kaynak: İHA

Yukarıkocayatak, Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 farklı kablo hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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