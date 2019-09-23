Son Dakika Haberleri: 5 gündür aranan yaşlı kadın bulundu
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5 gündür aranan yaşlı kadın bulundu

1 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde yaşayan ve 5 gündür aranan 64 yaşındaki Ayşe Yılmaz sağ bulundu.

5 gündür aranan yaşlı kadın bulundu, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Keş köyünde yaşayan ve 5 gündür aranan 64 yaşındaki Ayşe Yılmaz sağ bulundu.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Keş köyü Kestane Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ayşe Yılmaz, 19 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde Türkeli ilçe merkezine gelerek, ilçede haftalık kurulan halk pazarında ürün satmaya başladı.


Akşam saatlerinde bir anda kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşe Yılmaz'ın ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, kaybolan Yılmaz için arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına Sinop AFAD ekipleri de destek verdi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.


5 günden beri aranan Ayşe Yılmaz, jandarma ekipleri tarafından "Kayıp Aranıyor" afişlerini ilçenin muhtelif yerlerine astığı esnada bir kişinin Ayşe Yılmaz'ın akrabasının yanında kaldığını belirtmesi üzere Güzelkent'teki söz konusu eve gidildi. Ayşe Yılmaz'ın yakınlarına haber vermediği öğrenilirken, jandarma ekipleri Ayşe Yılmaz'ı sağa salim buldu. - SİNOP

Ayşe Yılmaz, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:17 Kaynak: İHA
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