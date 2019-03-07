5 Gündür Kendinden Haber Alınamayan Kişi, Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Selami Yaşa (56), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Selami Yaşa (56), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, kırsal Kurşunlu
Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Selami Yaşa'dan 5 gündür haber alamayan ailesi, Yaşa'nın evine gitti. Eve giren aile bireyleri Yaşa'nın hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşa'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:31 Kaynak: DHA
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