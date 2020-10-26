5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunusemre ilçesinin Yenimahalle ile Horozköy mahalleleri kavşağında bulunan Kesmez Apartmanı'nda saat 12.00 sıralarında, merdiven boşluğunda bulunan hurda malzemelerin tutuşmasıyla yoğun duman yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler daha fazla büyümeden söndürülürken, binanın alt katlarındaki dairelerde yaşayanlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 8 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle tahliye edilerek, kurtarıldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.