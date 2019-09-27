5 kişiyi öldüren sanık fişekleri bitirinceye kadar ateş etmiş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan tutuklu sanık hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 defa da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstiklal Mahallesi'nde 20 Temmuz 2018'de komşuları Filiz ve Mehmet Kahya, kayınbiraderleri Bekir ve Birol Karakılıç ile Emine Karakılıç'ı pompalı tüfekle öldüren, eşi Tülin ve kızı Tuğçe D, Şükran ve Serpil Karakılıç'ı yaralayan sanık Mustafa D. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın cinayeti önceden planladığına ilişkin bilgiler, görgü tanıkları ile yaralıların ifadeleri de yer aldı.

İddianameye, bir süre Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altında tutulan Mustafa D'nin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor da eklendi.

Soruşturmayı yürüten savcı, sanığın "Tasarlayarak öldürme, akrabayı kasten öldürme" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, eşi öldürmeye teşebbüs ve silahla yaralama suçlarından 4 kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

- "Babam, anneme şiddet uyguluyordu"

İddianamede ifadelerine yer verilen sanığın kızı Tuğçe D, şunları kaydetti:

"Babam, anneme psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Annem boşanmak istiyordu ancak korktuğu için bu düşüncesinden vazgeçmişti. Olay günü babam evin çevresine gelmişti ve Birol Karakılıç ile tartışmıştı, şikayetçi olmaları üzerine de karakola ifade vermiştik. Babam bir gün annemi arayarak, 'Boşanmak mı istiyorsun, yakınlarını öldürür seni yaşatırım. Sana yaşatacaklarımın vebalini çekebilecek misin' şeklinde tehdit etmişti."

Tutuklu sanığın kardeşi Sedat D'nin ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Ağabeyi ile yengesinin arasında sorunlar olduğunu belirten Sedat D, "Olaydan 15 gün önce beni arayan ağabeyim, Bekir Karakılıç'ı öldüreceğini, Tülin'i çok sevdiğini ve boşanmayacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Fişekleri bitirinceye kadar ateş etmiş

İddianamede, sanık Mustafa D'nin, eşinin etrafındaki insanları ortadan kaldırarak onu yalnız bırakmak ve acı çektirmek için uzun bir süredir tehdit ettiği, olay günü keşif yaptığı, öldürdüğü kişilere bilendiği, uzun süre tasarlama iç güdüsüyle olayı gerçekleştirdiği, son tüfeğinde bulunan 12 fişeği bitirinceye kadar ateş ettiği, maktullerin savunma haline geçip ellerini kaldırmalarına rağmen yaralanmaların bel ve göğüs bölgelerinde olduğu, bu kapsamda sanığın öldürme kastıyla ateş ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 Temmuz 2018'de 2 pompalı tüfekle kayınpederinin evine giden Mustafa D, komşuları Filiz ve Mehmet Kahya, kayınbiraderleri Bekir ve Birol Karakılıç ile Emine Karakılıç'ı öldürmüş, eşi Tülin ve kızı Tuğçe D. ile Şükran ve Serpil Karakılıç'ı yaralamıştı.