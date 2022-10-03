5 metre yüksekten temel çukuruna düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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5 metre yüksekten temel çukuruna düşen işçi yaralandı

03.10.2022 14:04

5 metre yüksekten temel çukuruna düşen işçi yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'da merdivenden inerken yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaatın temel çukuruna düşerek yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

5 metre yüksekten temel çukuruna düşen işçi yaralandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da merdivenden inerken yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaatın temel çukuruna düşerek yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, merdivenden temel çukuruna indiği esnada, dengesini kaybeden N.Y. isimli işçi, yaklaşık 5 metrelik yüksekten toprak zemine düştü. Yaralı işçi N.Y. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.Y.'nin bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 metre yüksekten temel çukuruna düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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