5 öğrencinin canına mal olan kaza günler öncesinden adeta 'Geliyorum' demiş - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 11 Ekim'de meydana gelen ve 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 6 öğrencinin de yaralandığı servis kazana ilişkin facianın yaşanacağı günler öncesinden belli olmuş. Aileler, servis şoförünü defalarca şikayet etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirterek, çocuklarının evlerinden çok uzakta indirildiğini ve itilip kakıldığını ileri sürdüler.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyünde 11 Ekim Pazartesi sabahı köyden Alanyurt beldesine öğrencileri taşıyan servis aracı kaza yapmış minibüste bulunan 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 6 öğrencide ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası şoför ile servis ihalesini alan şahıs tutuklanmıştı. Olay sonrası İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü de görevden uzaklaştırılmıştı.

Servis kazası sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin aileleri İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Aileler şoförü defalarca uyardıklarını ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayet ettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirttiler. Servis aracının çocukları kilometrelerce uzağa bıraktığını, çocukların derelerde tepelerden ayarak servis aracına ulaştığını belirten aileler, servis ihalesini takip eden sorumluların da kanun önünde yargılanmasını istediler.

"Kazada iki çocuğunu birden kaybetti"

Kazada 2 çocuğunu kaybeden acılı baba Cemil Eser, Servis kazasında iki çocuğunu kaybettiğini belirterek, "Biri 13, diğeri 14 yaşındaydı; İsmail ve Nisanur Eser. Benim çocuğum okul başkanıydı. Geldi bize söyledi Adalet hızlı gidiyor diye. Öğretmenleri söylemiş, başkan olduğu için çocukları nerede indiriyor diye. Adalet ağabey bu çocukları yukarı çıkartacaksın, yoksa ben seni müdüre şikayet edeceğim" demiş. O anda Adalet hatta benim çocuğuma tokat sallamış. Bizim çocuklarımız hep ezilmiş. Yollardan atıldı, tekmelendi. Çocuklar evlerine kadar gitmek isteyince servisten yarı yoldan tekme ile atılmışlar arabadan" diye konuştu.

"Kaç defa şikayet ettim"

Kazada bir çocuğunu kaybeden ve bir çocuğu da yaralanan Aysun Demirel, şoför Adalet Şen'i daha önce uyardığını belirterek, "Adalet Şen burada tepede benim çocuğumu indirmiş, tekme atmış arkasından çocuk inmeyince. Buraya benim çocuğum ağlayarak geldiğinde ertesi gün ben ona 'ağabey sen çocuğu niye indirdin' dediğimde 'bugünde aşağı derede indireceğim. Bir çocuk sen mi doğurdun' deyip bana böyle söyledi. Yine çocuğumu derelerde indirdi. 'Yavaş git arabanın kapısı ip ile bağlı dediğimde arabanın kapısını yere koyuyordu, çocukları bindirip yeniden arabanın kapısını kucaklayıp bağlıyordu yerine. Kaç sefer şikayet ettim, jandarma falanda geldi ama bir türlü adam tutulmadı" dedi.

"Kazadan 5-6 gün önce şube müdürüne şikayet ettik, ama sonuç alamadık"

Şube Müdürüne defalarca şikayette bulunduğu kaydeden acılı baba Fatih Demirel ise "İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Mehmet Şener ile görüştüm. Bu görüşmem de yavaş gitsin, bizim çocuklarımız düzenli güzergahlar üzerinde bırakılsın diye ısrar ettiğimizde bize olumlu yaklaşım yapmadı. Sadece yaptığı ve dediği şu; 'İdare edeceksiniz, başka şansınız yok. İdare edeceksiniz.' Biz de 'Bu devletin aracı, nasıl idare edeceğiz' diye söyledik. İhaleyi alan kişi şoförlere tembih edip çocuklarımız uzak bir mevkide bırakılıyordu. Devamlı biz bunlardan şikayetçiydik. Bu şikayetlerden 5-6 gün sonra kaza meydana geldi. Bizi gerçekten mağdur ettiler. Şuan benim istediğim bu olayda kazaya kim sebebiyet verdiyse onların cezalandırılmasını istiyorum. Şuan Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şener hala daha makamında görev yapıyor" dedi.

Kazada ablasını kaybeden kendisinde yaralanan Arda Demirel de "Şok hızlı gidiyordu araba, adalet amca yavaşla dediğimizde arkadaşımın ağzına vurdu. Daha sonra daha da hızlandı ve kaza meydana geldi. Aklıma gelen bunlar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR