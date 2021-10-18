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5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı - Son Dakika

5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

18.10.2021 15:30

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin öldüğü servis kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile okul müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim günü ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralanan öğrencilerden Rana Eser, Hakan Tek ve Musa Eser'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

KAZADA YEĞENLERİ ÖLEN AMCA İDDİA ETMİŞTİ

13 Ekim'de DHA'ya röportaj veren Ahmet Eser, kazada yeğenleri Nisa ile İsmail Eser'in hayatını kaybettiği belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış hakkında şunları söylemişti: "Kapı bozuk olduğu için iple bağlıyorlar, gözümle gördüm. Daha önce birkaç defa İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittim, 'İdare edeceksiniz, başka araba yok' dedi. İdare ettik, çocuklarımızı kaybettik."

"BEN NİYE KENDİMİ ATEŞE ATAYIM" DEMİŞTİ

Ahmet Eser'in iddialarına cevap veren İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ise "Biz öyle bir şey söylemedik. Ben niye 'idare et' diyeyim? Kendimi niye ateşe atayım?" ifadelerini kullanmıştı.

5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Gülşen, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı - Son Dakika


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