5 ton hamsi Manisalılara ziyafet yaşatacak - Son Dakika
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5 ton hamsi Manisalılara ziyafet yaşatacak

6 saat önce

Manisa'da bu yıl 4.'sü düzenlenecek Hamsi Festivali kapsamında 5 ton hamsi Manisalılara ziyafet yaşatacak.

5 ton hamsi Manisalılara ziyafet yaşatacak, System.String[]

Manisa'da bu yıl 4.'sü düzenlenecek Hamsi Festivali kapsamında 5 ton hamsi Manisalılara ziyafet yaşatacak.


Manisa Trabzonlular Derneği tarafından 4. Hamsi Festivali öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda dernek yönetimi tarafından festival programı açıklandı. Toplantıda konuşan Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Manisalıların Hamsi Festivali'ne yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Festivallerimizi yaparken en büyük gücü Manisa halkından aldık. Manisa insanımız bizi festivaller konusunda cesaretlendirdi. Hep bir beklenti içerisinde oldu. Bu festivalleri görmekten mutlu olduklarını ifade ettiler. Biz de vatandaşlarımızdan aldığımız destekle bunları daha büyük bir şevkle hazırlamanın gayreti içerisinde olduk. Burada hem Karadeniz insanının çabukluğu ve hareketliliği Ege insanımızın sevecenliği ve sıcak kanlılığını birleştirip bir kompozisyon oluşturmaya çalıştık. Kültürel bir kaynaşmanın sonucunda ülkemize özgü karakteristik insan manzaralarının bir örneği olmuş oldu. Biz bu manzarayı gördüğümüz için her seferinde daha mutlu oluyoruz. Bu sene de yine 4.'sünü düzenlemeye karar verdik" dedi.


Festival programı hakkında bilgi veren Korkmaz, "4. Hamsi Festivalimizde her sene bir sene öncesine göre gelen taleplere göre, yaşadığımız güçlüklere göre biraz daha modifiye etmeye çalışıyoruz. Bu sene festival süresi 19-29 Aralık tarihleri arası olacak. Geleneksel olarak biz festivallerimizde şehitlerimiz ve gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okutacağız. Bu yıl ilk defa Karadeniz'e özgü içyağı ile yapılan karalahana çorbası ikramımız olacak. Cumartesi günü geçen sene ilk defa yaptığımız kuymak ikramımız olacak. Birbirinden zengin sanatçılarımız bizlerle birlikte olacak. Cuma günü ilk defa Cimili İbo bizlerle olacak. Hareketli bir sanatçımızdır. Cumartesi günü de saat 14.00'te kuymak ikramından sonra Ezgi Eyüboğlu sahne alacak. 22 Aralık Pazar günü 12.00'de hamsi dağıtımı başlayacak. Protokol konuşmalarımızın ardından zeybek oyunumuzla ve horon ekiplerimizin gösterileriyle devam edecek. Sonrasında İmera adlı müzik grubu sahne almış olacak. Ardından diğer günler de 29 Aralık gününe kadar her akşam saat 18.00'da bir sanatçımız sahne alacak" ifadelerini kullandı.


Bu yıl festival kapsamında 5 ton hamsi, 1 ton kuymak ve ilk defa bin litre karalahana çorbası ikramı olacağını belirten Başkan Korkmaz, "Bu yıl 5 ton hamsi ikram edeceğiz. Yine 1 ton kuymak, bin litreye yakın karalahana çorbası ikram edeceğiz. Oldukça büyük bir katılımın olacağını öngörüyoruz. İnşallah sağlıklı ve keyifli bir şekilde festivalimizi gerçekleştiririz" diye konuştu. - MANİSA

Mehmet Korkmaz, Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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