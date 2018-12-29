5. Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Van, hazırladığı 254 projeyle beşincisi düzenlenecek TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında Türkiye ikincisi oldu.

Van, hazırladığı 254 projeyle beşincisi düzenlenecek TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında Türkiye ikincisi oldu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığınca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında beşincisi düzenlenecek "4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı" başvuru sonuçları açıklandı.





Bu yıl beşincisi düzenlenen fuara 436 proje ile başvuran Van, onaylanan 254 projesiyle 81 il arasında ikinci oldu.



Fuar, 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yaparak, sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor.



Van'ın bu yıl yine proje başvuru ve kabul sayısında ipi göğüslediğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kentin kaliteli projeler ile Türkiye dereceleri aldığını belirtti.



Bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını aktaran Tevke, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Nitekim Van, son yıllarda bu anlamda büyük mesafe aldı. Gerek proje başvuru sayısında gerekse proje kabul aşamasında Türkiye ikincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi Şube Müdürü ve çalışanlarını, öğretmenlerini ve öğrencileri kutluyorum. Bu başarı hepimizindir. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye birincisi olmayı da başaracağız. Bu Van'ın eğitim anlamında vardığı başarı noktasını gösterir." ifadelerini kullandı.



Tekve, fuarda sergilenecek proje alanlarını ise şöyle sıraladı:



"Tasarım, tanıtım, robot/yazılım alanlarında sergilenmektedir. Sergilenen projeler matematik, dil/edebiyat, fizik, diğer mühendislik bilimleri, kimya, teknoloji, tasarım, biyoloji, tarih, uzay/havacılık bilimleri, coğrafya, bilgisayar/yazılım, felsefe, değerler eğitimi, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, sağlık, tarımsal bilimler, din kültürü/ahlak bilgisi, fen bilimleri, elektrik/elektronik alanlarında sergilenecektir."

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