5. Türk Filmleri Haftası başladı
6 saat önce
Yerli Düşünce Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen haftanın açılışına AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı. Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:45 Kaynak: AA
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