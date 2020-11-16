5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı - Son Dakika

Yeşilay tarafından "Yeni Nesil ve Yeni Nesil Bağımlılıklar" temasıyla düzenlen 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması için başvurular başladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre yarışmaya katılan eserlerden ana temanın ışığında, bağımlılıkların sebepleri, bulaşma yolları, neden olduğu sonuçlar, sorumluluklar ile pandeminin etkileri ve dijital oyunlar başlıklarında; online bahis ve online kumar bağımlılıklarına odaklanmaları bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, "Sanatçılarımızın yeni neslin alışkanlıklarını, teknolojinin yanlış kullanımının bağımlılığa dönüşme sürecini ve tüm bunlar üzerinde pandeminin nasıl etkili olduğunu yaratıcı yollarla anlatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karikatürün bağımlılıklar üzerine düşünmek ve bağımlılıkların zararlarına dikkat çekmek için çok etkili bir araç olduğuna değinen Atalan şunları kaydetti:

"Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışmamız 4 yıldır yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl yarışmaya 55 ülkeden, 479 karikatürist 908 farklı eserle başvurdu. Bu yıl pandeminin etkilerini de göz önünde bulundurarak temamızı 'Yeni nesil ve yeni nesil bağımlılıklar' olarak belirledik. Tüm dünyayı etkileyen bir sorun için, yine tüm dünyadan karikatüristlerin heyecanla eser üreteceklerini düşünüyor ve bugüne kadar olduğu gibi yurtdışından da yoğun bir katılım bekliyoruz. Çizgileriyle ve mesajlarıyla çalışmalarımıza da ilham verecek eserleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Dünyadan ve Türkiye'den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar cartooncontest.yesilay.com.tr adresinden yapılabiliyor.

Toplam 44 bin lira ödül

5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın sonucunda birinciye 12 bin 500, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 lira ödül verilecek. Ayrıca 3 kişiye 3 bin 500 liralık başarı ödülü verilirken, bir kişi de 3 bin 500 lira değerindeki Mazhar Osman Özel Ödülü'nün sahibi olacak.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından düzenlenen Narkotik Uyuşturucular Komisyonu Toplantısı'na (CND) katılan Yeşilay, yarışmanın kazanan eserlerinden oluşan sergiyi 3 yıldır Viyana'da ziyarete açıyor.